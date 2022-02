Skawina. Honorowy obywatel, który ratował życie oddając własną krew. Jak to jest oddawać krew - Spróbuj sam [ZDJĘCIA]

W Skawinie, ba w całej gminie, nie ma chyba osoby, która nie znałaby Włodzimierza Galacińskiego, bo ponad pół wieku zajmuje się działalnością czerwonokrzyską, przez dziesięciolecia był prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, a także szefem klubu seniorów. Sam oddawał krew - trudno dokładnie wyliczyć ile, bo nie zachowały się wszystkie rejestry, ale oddał z pewnością ponad 30 litrów. A cały skawiński klub i ludzie przez niego zachęceni do oddawania krwi oddali łącznie 16 tys. litrów krwi.

Żeby sobie to wyobrazić, można powiedzieć, że te 16 tys. litrów, to tyle co cysterna krwi. Ilu ludzi można tym uratować? Nie wiem, bardzo dużo - mówi Włodzimierz Galaciński, obecnie honorowy prezes swojego, ukochanego klubu krwiodawców.