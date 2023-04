Sułkowice dołączyły do grona Gmin Przyjaznych Seniorom

To miejsce ważne szczególnie dla tych, którzy są samotni, albo mają rodziny, ale mieszkające daleko. Ale nie tylko, bo także osoby, które maja rodziny blisko, a nawet mieszkają z nimi, cenią sobie możliwość spotkań z osobami w podobnym wieku i o podobnych doświadczeniach. Wszyscy mają też do wyboru szereg zajęć spośród których mogą wybierać.

Nie sposób się tu nudzić

Zajęcia kulinarne, teatralne, komputerowe, ruchowe, z języka angielskiego, krawieckie – to tylko część oferty klubu. Do tego trzeba dodać spotkania z zaproszonymi gośćmi, prelekcje (np. policjanta, dietetyczki) i międzypokoleniowe warsztaty, podczas których seniorzy z przedszkolakami np. pieką razem babeczki. I wreszcie też wspólne wyjścia do kina, teatru, albo po prostu w plener, aby poruszać się i pozwiedzać okolicę.