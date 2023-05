Święto Storczyka w Kalinie Małej. Kukawki już są!

- Myślę, że idziemy do przodu. Posadziliśmy nowe drzewa podczas kolejnej akcji na dawnym wysypisku śmieci w Miechowie. Bierzemy udział we wszystkich wydarzeniach proekologicznych. Poza tym staramy się kontynuować to, co zapoczątkował mój poprzednik. Patrolujemy obszary Natura 2000, lasy. Widać, że w miejscach w którym pojawiamy się regularnie, jest czyściej. Choć zaśmiecania całkowicie nie udało się jeszcze wyeliminować – podkreśla komendant Chrzęstek.