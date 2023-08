Święto u strażaków pod Krakowem. OSP Włosań należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

- Nasza jednostka została włączona do KSRG po wejściu nowych przepisów prawnych, które mówią o tym, że w gminie powinny być dwie jednostki należące do tego systemu. Nasza zakwalifikowała się do tego ze względu na sprzęt, którym dysponujemy ale także ze względu na dysponowanie nas do działań na biegnącej przez naszą miejscowość zakopiankę oraz na fakt, że mamy ruchliwą drogę powiatową - mówi Tomasz Gadocha, prezes OSP Włosań.