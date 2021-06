Tenczyn. Jest regał na cmentarzu, będzie kapsuła. Stowarzyszenie TEN~CZYN ma pełno pomysłów, by w wiosce coś się działo

Osoby odwiedzające groby bliskim na na cmentarzu komunalnym w Tenczynie (gm. Lubień) nie muszą z sobą przynosić sprzętu do sprzątania nagrobków. Także wystarczy, że przyjdą z wkładami do zniczy.

Przy drewnianym krzyżu na cmentarzu komunalnym niedawno stanął nietypowy mebel. To regał, zwany szafą, do przechowywania sprzętu do porządków na grobach i wokół nich. W nim też stoją puste znicze. Do szafy zamiast do kontenera - Zamiast wyrzucać znicze, które są w dobrym stanie, możemy zostawić je na półkach nowej szafy. Każdy może go zabrać i zapalić na grobie swoich bliskich - mówi inicjatorka stworzenia szafy Ewelina Kiczmal-Kowal, prezes Stowarzyszenia TEN~CZYN, które zajęło się realizacją tego pomysłu. Takie regały widziała na cmentarzach w województwie lubuskim. Znajdują się nawet na małych cmentarzach.

Pomysł spotkał się z przychylnością władz gminy, która sfinansowała wykonanie szafy, czego podjął się miejscowy stolarz Piotr Szczepaniec. Drugie życie zniczy - Początkowo obawiałam się czy ludzie będą chcieli korzystać z szafy. Tymczasem okazało się, że chętnych do korzystania z jej zasobów nie brakuje. Także jest wiele osób zostawiających puste znicze, którym inni nadają drugie życie - dodaje pani prezes.

Ekologia w szafie Podkreśla nie tylko aspekt ekonomiczny, bo ludzie nie muszą wydawać pieniędzy na nowe znicze, a wystarczy, że kupią tylko wkłady. Ważny jest także wymiar ekologiczny. Mniej odpadów jest wrzucanych do kontenera przy cmentarzu.

Osoby odwiedzające cmentarz chwalą ten pomysł. Nie muszą z sobą nosić zmiotek oraz łopatek i dźwigać zniczy, co dla niezmotoryzowanych starszych osób, stanowi problem. W szafie czekają na nich sprzęt niezbędny do prac porządkowych na cmentarzu, m.in.: grabki, kopaczki, miotła, zmiotka, łopatka, sekator, sierp, szpachelka, wiadra, konewki.

Członkowie Stowarzyszenia cieszą się, że przedmioty te są zwracane do szafy i nic nie ginie, co jest przejawem prospołecznych postaw.

- Tenczyn nie jest bardzo dużą miejscowością, ale mieszkańcy są bardzo aktywni i dużo się tu dzieje, a my jesteśmy bardzo otwarci - zaznacza prezes Ewelina Kiczmal-Kowal.

Stowarzyszenie współpracuje ze wszystkimi środowiskami działającymi w Tenczynie, m.in. z parafią, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym Klubem Sportowym, z Kołem Gospodyń Wiejskich. Za sto lat poznają historię wioski To nie jedyna inicjatywa Stowarzyszenia TEN~CZYN. Ma np. w planie zorganizowanie kursu komputerowego dla seniorów.

A teraz jest na etapie tworzenia kapsuły czasu. Postanowiło historię Tenczyna „spakować” do tuby i zostawić ją potomnym do otwarcia za sto lat.

Do 10 czerwca przedłużono termin dostarczania pamiątek, które znajdą się w kapsule. Stowarzyszenie czeka na niewielkie pamiątki, np. na fotografie, prace plastyczne, płyt CD, nośniki z plikami cyfrowymi, by jak najwięcej zmieściło się do kapsuły. Kapsuła na ubocku Tuba z pamiątkami zostanie umieszczona w rejonie kościoła na miejscu zwanym ubocką, udostępnionym przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

Pamiątki można przekazywać do osób zaangażowanych w ten projekt, a więc do o. Krzysztofa Mleczkowskiego, proboszcza parafii i członkiń Stowarzyszenia: Małgorzaty Brzezickiej-Rapacz, Ewelina Kiczmal-Kowal, Małgorzaty Marek-Bobeł, Eweliny Kiczmal-Kowal.