Tenczyn wart zobaczenia i poznania. Quest to ułatwi, a na końcu pozwoli odkryć skarb

Tenczyn w gminie Lubień na pewno kojarzy każdy, kto jeździł zakopianką na Podhale, ale co istotne „starą” zakopianką. Nowa droga ekspresowa S7 bowiem omija Tenczyn i choć stara droga pozostała to ruch na niej jest nieprzyrównywanie mniejszy niż kiedyś. Nie znaczy to jednak, że nie warto przyjechać do tej kliszczackiej wioski, zajrzeć na tutejsze osiedla, czyli role (skąd się wzięły również będzie się można dowiedzieć z questu), powędrować szlakiem na Luboń Wielki lub na Szczebel, a przynajmniej spojrzeć stąd na Beskid Wyspowy, a nawet na Tatry.

Będzie to pierwszy quest związany z tą miejscowością, drugi z gminą Lubień a dwunasty z powiatem myślenickim.

Jak informuje Mapa Pasji, z inicjatywą, aby w ten sposób przybliżyć mieszkańcom i turystom Tenczyn wyszedł brat Tomasz Olejnik, kapucyn ze wspólnoty w Tenczynie i autor bloga "Moje góry łaskawe".