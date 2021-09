Tenczynek na starej fotografii, czyli opowieści o życiu, pracy, religii, rozrywce, o całej wiosce i jej mieszkańcach

Dzięki starym zdjęciom wiadomo, jak wyglądał pierwszy samochód strażaków z Tenczynka. To był bedford z kierownicą po prawej stronie, przez co strażacy mieli trochę kłopotów z jeżdżeniem. Na innym zdjęciu autorka albumu pokazuje pierwszy, prywatny tenczyński automobil i rozpoczyna opowieść.

Pojazd należał do jednego z synów bogatego bednarza, który szkolił ludzi w robieniu drewnianych beczek. Jego syn Michał Wodecki, chemik z wykształcenia - zginął w Katyniu. Wiemy to z listu, który wysłał do swojej siostry. Informacje tę ukrył, bo cenzura pewnych wiadomości by nie przepuściła. Napisał w liście "odklej znaczek". Było to dziwne, bo nie kolekcjonował znaczków. Siostra delikatnie odkleiła znaczek i pod nim znalazła informację: "Jesteśmy w niewoli i dużo rzeczy nie wolno pisać tylko 1. list" - opowiada pasjonatka dziejów Tenczynka i dodaje, że na stemplu pocztowym i istnieje napis: Kozielsk.