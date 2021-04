Turystyka w Krakowie: jak reanimować hotele, restauracje, atrakcje i całą resztę? Formalne odmrożenie biznesu nie wystarczy. Sześć warunków

– przekonuje szef KIT.

Ekonomiści wskazują, że na kontach milionów Europejczyków urosła w pandemii „górka” oszczędności. Wedle Eurostatu, w skali Unii wzrost zasobów konsumentów wyniósł ok. 6 proc., w Polsce NBP szacuje go na 10 proc., co oznacza, że od wybuchu zarazy zyskaliśmy 140 mld zł w postaci gotówki, depozytów, funduszy czy obligacji. Zdaniem specjalistów, znaczna część tych pieniędzy to tzw. odroczona konsumpcja: ludzie nie wydali ich w kryzysie na wakacje, podróże, restauracje, koncerty, mecze i inne potrzeby związane z turystyką, gastronomią, kulturą czy rekreacją. Po odmrożeniu gospodarki zachcą nadrobić zaległości, tym bardziej, że większość z nas pragnie powrotu do przedpandemicznego stylu życia.