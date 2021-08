Upamiętniono rocznicę zagłady wielickich Żydów. W 1942 roku hitlerowcy zamordowali w Wieliczce tysiące osób

27 sierpnia 1942 roku Wieliczka stała się scenerią wielkiej tragedii żydowskiej społeczności. Hitlerowcy nakazali Żydom z całej okolicy zgromadzić się w miasteczku, zapowiadano utworzenie tutaj getta.

Prawda była inna. Wieliczka została otoczona przez Niemców, a około 10 tysięcy Żydów zebrano na łąkach bogucickich. Większość osób przewieziono do obozu w Bełżcu, sześćset - do obozów pracy przymusowej, a ok. tysiąca rozstrzelano. Szacuje się, że z sierpniowej zagłady w Wieliczce ocalało tylko ok. 100 osób.