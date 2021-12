W centrum Niepołomic powstanie plenerowa Kraina Zabaw. Koszty inwestycji sięgną 1,5 mln zł

Budowa Krainy Zabaw będzie finansowana m.in. z nagrody – w wysokości miliona złotych – którą gmina otrzymała w ostatnim czasie za największy przyrost szczepień przeciwko Covid-19 w powiecie wielickim w okresie sierpień – październik 2021 (w ramach rządowego konkursu „Rosnąca odporność”).

- Na przetarg na zagospodarowanie terenu przy miejskim parku, czyli na budowę placu zabaw wpłynęło kilka ofert (pięć – red.), najtańsza z ceną 1,479 mln zł. Zakładaliśmy wykonanie tej inwestycji za 1,215 mln zł. Ale to nietypowy plac zabaw i kawał terenu do zagospodarowania. Mamy na to przyznane ponad 300 tys. zł dofinansowania z LGD (z funduszy unijnych, z puli dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – red.). Mamy już także interpretację, że na zagospodarowanie tego terenu może zostać przeznaczony milion złotych nagrody „ze szczepień”. Więc niewiele własnych pieniędzy trzeba dołożyć do zagospodarowania kolejnego, myślę że fajnego kawałka Niepołomic – mówił burmistrz Niepołomic Roman Ptak, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.