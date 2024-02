W piątek rolnicy będą protestować również w Miechowie

Na terenie Miechowa rolnicy zbiorą się między godziną 14 a 15 na placu targowym przy ulicy Racławickiej. Następnie protestujący podzielą się na trzy grupy i przejadą ul. Racławicką do ronda w Bukowskiej Woli (zjazd i wjazd na drogę S7 i DK7), do ronda w Strzeżowie Drugim oraz do ronda Szczepanowicach. To oznacza, że utrudnień należy się spodziewać zarówno na drodze ekspresowej S7, na tzw. starej siódemce oraz na obwodnicy Miechowa. Rolnicy mają się też pojawić w samym centrum Miechowa, czyli na Rynku i ulicach przyległych.

Zakończenie protestu planowane jest około godziny 18.

W związku z protestem policja apeluje do kierowców o wyrozumiałość oraz cierpliwość.

Przypomnijmy, że już kilkanaście dni temu rolnicy z rejonu Miechowa zorganizowali podobny protest, ale skala tego jutrzejszego ma być o wiele większa.