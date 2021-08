Wbrew swojej nazwie, tchórz wcale tchórzliwym zwierzęciem nie jest Grzegorz Tabasz

Dzisiaj coś o obyczajach tchórza. W kwestiach menu nie jest wybredny. Należy do minimalistów pokarmowych. Jada co się da, co wpadnie w pazury i chwali noc, jeśli tylko zapełni żołądek do pełna. Teraz najważniejsza kwestia obyczajowa. Nie należy do potulnych stworów, które każdemu schodzą z drogi.