Weekend w Myślenicach i okolicy. Akcje dla Ziemi (i dla Raby), motopiknik i derby Katarzyna Hołuj

Przyjaciele Raby zapraszają do Dobczyc i Gdowa na niedzielną akcję sprzątanie rzeki i jej brzegów Katarzyna Hołuj

W sobotę (22 kwietnia) obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, stąd też w nadchodzący weekend nie będzie brakowało akcji związanych z ekologią. W sobotę w Myślenicach będzie można otrzymać sadzonkę i zasadzić ją potem we własnym ogrodzie, a Lubniu mieszkańcy ruszą do porządków swojej miejscowości, a w niedzielę do sprzątania Raby w Dobczycach zapraszają jej przyjaciele, czyli wędkarze z lokalnego koła. Ale nie tylko takie wydarzenia czekają nas w weekend. W Dobczycach coś dla siebie znajdą fani motosportu, a w gminie Sułkowice nie zabraknie piłkarskich emocji, bo mecz rozegrają tam dwa świętujące w tym roku lokalne kluby.