Wieczysta wygrała z Hutnikiem II. Peszko i spółka nie mieli łatwo, rezerwy postawiły się drużynie gwiazd [ZDJĘCIA]

W rezerwach zagrało kilku piłkarzy z II-ligowej pierwszej drużyny, do tego rywalizowano na sztucznej nawierzchni. Gospodarze toczyli z gwiazdami Wieczystej wyrównany bój. Nie skupiali się tylko na obronie, skutecznie stosowali pressing, szukali swoich szans w ataku. W pierwszych 10 minutach dwa razy nieco postraszyli - Jodłowski został zablokowany, a Linca ostatecznie był na spalonym. Ponadto przed przerwą m.in. w 22 min Miśkiewicz zagrał prosto do Handzlika, ale ten nie przyłożył się należycie do strzału i golkiper Wieczystej naprawił swój błąd.

Wieczysta była groźniejsza. Gola strzelił Majewski

Dużo groźniejsi w ofensywie byli goście. Dul w 3 min obronił strzał Kumaha z bliska, w 19 min w odstępie kilku sekund dobrze interweniował po uderzeniu zza „16” Peszki i dobitce Kumaha. Chwilę wcześniej wspomógł go Marcinkowski, wybijając piłkę głową sprzed linii po strzale Peszki z dystansu.