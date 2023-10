Wielicka Pomarańczowa Wstążka. Rusza kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci, współtworzą ją urzędy, instytucje, organizacje

- Pomarańczowa Wstążka to międzynarodowa kampania przeciwko przemocy jest akcją, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. W jej ramach skupiamy ludzi, którzy angażują się na rzecz pomocy dzieciom, rozumieją powagę sytuacji, są gotowi współdziałać i uzupełniać swoje działania - mówi nam Dominika Chylińska, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, który jest głównym organizatorem "pomarańczowych" działań w Wieliczce.

Pomarańczowy znak ostrzegawczy

- Od wielu lat listopada w Wieliczce staje się szczególny i prawdziwie pomarańczowy - to znak ostrzegawczy.

To MGOPS z wieloma innymi instytucjami w gminie Wieliczka, samorządem gminnym, placówkami szkolnymi, opiekuńczymi i organizacjami pozarządowymi współtworzy te kampanię. Jak wskazuje pani dyrektor, inauguracja odbędzie się we wtorek, 31 października.

Gotowi reagować na przemoc

Podkreślają, że to dorośli potrzebują mieć odwagę do reagowania - ważne jest to, żeby usłyszeli, zobaczyli i uwierzyli, a potem działali.