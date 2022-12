Wieliczka dostanie nowe centrum edukacyjno-sportowe. Inwestycja za 20 mln zł zmierza powoli do finału Jolanta Białek

W centrum edukacyjno-sportowym przy ulicy Jedynaka w Wieliczce będzie miejsce dla ok. 400 uczniów szkoły podstawowej oraz 50 przedszkolaków. Kompleks ma być gotowy na wrzesień 2023 fot. UMiG Wieliczka Zobacz galerię (17 zdjęć)

Kompleks oświatowy dla ok. 450 dzieci powstaje przy ulicy Jedynaka w Wieliczce. Trwa już m.in. wykonywanie elewacji obiektów oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach. Oznacza to, że inwestycja warta prawie 20 mln zł (kwota bez kosztów wyposażenia budynków) zmierza powoli do finału.