Wieliczka liczy straty po ulewach. Szkody są gigantyczne, warte miliony złotych Jolanta Białek

4,583 mln zł - taka kwota jest potrzebna, by naprawić 34 gminne drogi, które trafiły jako pierwsze do wykazu tego typu szkód, poczynionych w wielickim rejonie przez ulewy z 5-6 sierpnia 2021. Finalnie wartość strat będzie jednak dużo wyższa, bo szacunki są w początkowej fazie. Prócz infrastruktury drogowej ucierpiało także kilkadziesiąt podtopionych bądź zalanych posesji i budynków prywatnych. Woda wdarła się także do siedzib służb ratowniczych. Drugi raz w krótkim czasie żywioł uszkodził nowy park na Stoku pod Baranem w Wieliczce.