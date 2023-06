Wielkie czytanie na rynku w Myślenicach. Dzieci i dorośli chwycili za książki i udowodnili "jak nie czytam, jak czytam"

Byli zarówno najmłodsi, którzy sami jeszcze czytać nie potrafią, ale za to bardzo lubią kiedy czytają im mamy lub babcie.

Byli też nieco starsi od nich, np. 10-latki, którzy jak się okazuje, czytanie i książki lubią za kilka rzeczy.

Za to, że z książek nauczyłam się ortografii, za to, że poznałam wiele nowych słów i za to, że książki pobudzają wyobraźnię – wymieniały Emilia, Wiktoria, Gabrysia i Lena.