Wielkie show w Skale. Pół tysiąca tańczących muzyków i zjawiskowych mażoretek na międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych

Zygmunt Dercz przyznaje, że tuż po kolejnej edycji jest bardzo zmęczony, ale tłum widzów, ich radość i oczekiwanie mieszkańców na ten festiwal daje mu wielka siłę.

- Dokąd będę mógł, to będę organizował to muzyczne widowisko - obiecał mieszkańcom Skały. A nam powiedział, że na drugi dzień po festiwalu, gdy budzi się rano, to zaczyna myśleć, co zrobić na przyszły rok - przyznaje, że dla niego tuż po zakończeniu jednego festiwalu zaczyna się kolejny.