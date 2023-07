Wielkowiejski Targ na smaczne i zdrowe wakacje. Zaproszenie na stragany do gminy Wielka Wieś Barbara Ciryt

+31 Zobacz galerię Wielkowiejski Targ odbywa się w sezonie wiosenno-letnim co dwa tygodnie. Zobaczcie zdjęcia z poprzednich edycji gmina Wielka Wieś

Smakołyki, produkty regionalne, ozdoby, rękodzieło - nie tylko to będzie na Wielkowiejskim Targu. Odbędzie się on w sobotę, 22 lipca od godz. 9 do 13 na placu Wspólnoty w Szycach przed Urzędem Gminy Wielka Wieś. Jak zwykle będziecie można zaopatrzyć się w potrzebne produkty spożywcze i upominki.