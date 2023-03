Wielkowiejski Targ produktów regionalnych rozpoczyna sezon. Inauguracja z Kiermaszem Wielkanocnym

Inauguracja tegorocznego sezonu targowego będzie połączona z kiermaszem świątecznym. Jak co roku, targi odbędą się w Szycach na Placu Wspólnoty 1, przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Organizowane będą co dwa tygodnie, w soboty w godz. 9-13 od wiosny do jesieni.