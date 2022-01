Wiewiórka to nieco zmieniona wersja szczura Grzegorz Tabasz

To będzie retoryczne pytanie: znacie zwierzaka o nazwie wiewiórka? Pewnie tak. Powiem coś, co zapewne wielu się nie spodoba. Wiewiórka to dla mnie nieco zmieniona wersja szczura. Ta sama waga. Te same ostre i wiecznie rosnące zęby. Te same czarne koraliki oczu. Tylko nieco dłuższe tylne łapy i zgrabne uszka. Tudzież piękny ogon w miejsce łuskowanego zakończenia szczurzego ciała. Należą do tego samego, licznego rodu gryzoni.