Wiosenny bocian

W samym środku wiosennej zimy. Na zasypanej białym puchem miedzy wypatrzyłem pierwszego bociana roku 2023. Lazł po polu i udawał, że szuka jedzenia. Co chwila nikną w śnieżnej zadymce, ale cóż taki mamy klimat.

Przyznam się, że kiedyś wbrew dobrym radom znajomego ornitologa usiłowałem dokarmić boćki. Zaniosłem posiekane szkielety drobiowe pod gniazdo. Następnego dnia po śladach odkryłem, że nakarmiłem lisa albo innego wiejskiego pieska. Zaś para boćków siedziała na gnieździe i wyglądała słońca. Jak mówił znajomy, nie zrozumiały moich intencji.

Co innego ptasia drobnica. W karmniku usypałem stos słonecznika, maku i siemienia lnianego. Trudno w to uwierzyć, ale nie ma tłoku. Ot, czasem pojedynczy mazurek czy zabiegana sikorka skubnie małe co nieco. Przy kolejnym już dniu zimowej aury wyczekiwałem tłumu głodnych. Byłbym zapomniał. Pod karmnikiem pojawiła się para bażantów. Pan i pani. Z zapałem grzebią w śniegu i wyjadają resztki. Nie pożałowałem im kilku kubków słonecznika. Rozmoczone wodą z topniejącego śniegu cieszy się dużym wzięciem.

Zjawiają się jak w zegarku tuż po siódmej. Oglądam je z odległości dwóch metrów. Nowoczesne szyby działają niczym lustro weneckie. Widzę wszystko, pozostając niewidzialnym. Śliczna para, będą młode bażanty…