Wiśniowa. Wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum stacjonarnego

Malowniczo położone nieco ponad 1,5 ha ziemi jest już w posiadaniu Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej. Jak mówiła podczas uroczystości prezes fundacji, została ona przekazana przez fundatora – firmę Medi Kompleks a jej wartość ok. 850 tys. zł. Ta sama firma ufundowała projekt budynku wart ok. 790 tys. zł.

Rosnące zapotrzebowanie sprawiło, że od tego czasu prowadzone przez spółkę Medi Kompleks Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Wiśniowej poszerzyło swój zasięg otwierając filie w Andrychowie, Kętach, Tarnowie i Nowym Sączu. Opieka jaką oferuje jest to opieka w domach chorych. Same filie miesięcznie zapewniają ją ponad siedmiuset chorym.

Wiemy, że to ogromna suma, sami się jej boimy, mamy jednak nadzieję, że tak jak tłumnie przybyliście, żeby nas wesprzeć, tak samo licznie będziecie nas wspierać na różnych polach w czasie całej budowy – mówiła do zebranych Danuta Kowal, wiceprezes Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej.

Na pierwszy etap prac - budowę hospicjum, potrzeba ok. 20 mln zł.

To ogromy wkład, jaki do tej pory otrzymaliśmy, a jednocześnie kropla w morzu potrzeb – dodała.

W przypadku Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej i budowy hospicjum stacjonarnego jestem pewien, że fundamenty będą mocne i będą porządne. Takie fundamenty, na których można coś pięknego zbudować. Coś co będzie służyło, bo powstanie miejsce godnego życia, życia bez bólu. Tak widzę hospicjum – mówił Bogumił Pawlak, wójt gminy Wiśniowa.

Tych ambitnych planów gratulowali zarządowi Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej wszyscy goście, a byli wśród nich przedstawiciele niemal wszystkich szczebli władzy, bo od senatora, przez radnych wojewódzkich, po władze powiatu i gminy. I ambasador Fundacji i tego przedsięwzięcia – wokalista i muzyk Adam Stachowiak. Nikt miał wątpliwości co do słuszności dzieła. Senator Andrzej Pająk mówił, że jest „paląca potrzeba”, aby takie miejsca powstawały.

Również nasi mali pacjenci i ich rodziny będą mogli skorzystać z całodobowej opieki w ramach planowanego hospicjum stacjonarnego dla dzieci. Każdy z pacjentów oraz mieszkańców będzie miał dostęp do dziennego oddziału rehabilitacji. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego modelu opieki nad wszystkimi potrzebującymi tego chorymi. Modelu, który jest już standardem w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Właśnie na fundamenty w pierwszej kolejności potrzeba pieniędzy, a dokładnie miliona złotych. Mają kosztować ok. 1,8 mln zł, a 800 tys. zł udało się już zebrać Fundacji dzięki darczyńcom.

Pomogła m.in. akcja Symbol Nadziei w ramach, której odbyły się kwesty w parafiach i przy szkołach.

Darczyńcom dziękowano podczas pikniku pod nazwą Żonkilowy Piknik Dobrodziejów, który towarzyszył tej historycznej chwili, jaką było wmurowanie aktu erekcyjnego. Była to też okazja, aby wspomóc budowę i dowiedzieć się jak można to robić np. bo sposobów jest kilka.

Rodzina zmarłego, jeśli ma taką wolę, może w porozumieniu z fundacją zorganizować zbiórkę na pogrzebie. Pomóc mogą też nowożeńcy prosząc swoich gości, aby zamiast przynosić im kwiaty wsparli budowę hospicjum.

Więcej można się dowiedzieć ze strony Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej (www.fundacjabfh.pl).