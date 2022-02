Wstęp do Ojcowskiego Parku Narodowego może być płatny. Podobnie jak do innych parków w kraju. Jest taki projekt ustawy

O wprowadzaniu opłat za wstęp do parków narodowych mówi się od kilku lat. Prace zmierzające do przygotowania ustawą prowadzono już w 2019 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (wcześniej było to Ministerstwo Środowiska). Konkretny projekt pojawił się dopiero w lutym tego roku i zakłada, że nowa nowe przepisy mogłyby obowiązywać od 2023 roku.

Według założeń opłaty mogłyby być pobierane nie tylko za wstęp do parków narodowych, ale także dodatkowe opłaty przewidziano za fotografowanie i filmowanie przyrody. Ponadto w parkach w górach byłyby dodatkowo doliczane opłaty na Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe lub Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w wysokości 15 procent ceny biletu.

Czy takie rozwiązanie - pobieranie opłaty wejściowej byłoby korzystne dla Ojcowskiego parku narodowego? Czy pomogłoby np. w rozwiązywaniu lub łagodzeniu problemów np. z parkowaniem i zastawianiem dróg w granicach parku? Z takimi pytaniami zwróciliśmy się do dyrekcji OPN.