Wybory 2023. W powiecie krakowskim zdecydowana przewaga PiS. W niektórych miejscach Trzecia Droga wyprzedza KO

Mieszkańcy pow. krakowskiego wybierali posłów spośród 184 kandydatów w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym Kraków oraz trzy powiaty, krakowski, miechowski, olkuski. Mandatów w tym okręgu do obsadzenia w Sejmie jest 14. Natomiast do Senatu - mając do obsadzenia jeden mandat - wyborcy spod Krakowa głosowali w okręgu nr 31 obejmującym powiaty: krakowski, miechowski, olkuski.

Kandydatami na posłów w okręgu obejmującym powiat krakowski było 23 tutejszych mieszkańców oraz do Senatu jeden kandydat spośród mieszkańców powiatu. Wśród nich jest mieszkaniec gminy Krzeszowice minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i obecna posłanka PiS Elżbieta Duda ze Skały oraz poseł Ireneusz Raś (obecnie Trzecia Droga), mieszkający w gminie Michałowice.

Przy danych z 14 na 251 obwodów głosowania dały ogólnie dla powiatu krakowskiego 55,69 proc. dla PiS, a w dalszej kolejności 16,99 dla Trzeciej Drogi: oraz 11,92 proc. dla KO.