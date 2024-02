Wybory sołtysów wyprzedzą wybory samorządowe. Podkrakowskie gminy organizują głosowanie na gospodarzy wsi, a kandydatów mało

- Ogłosiliśmy tam wybory uzupełniające miesiąc później i znalazł się jeden kandydat, który został sołtysem. To pokazuje, że ta funkcja jest trudna, niewdzięczna. Sołtysi to osoby, do których mieszkańcy - interweniując w jakiejkolwiek sprawie - zwracają się w pierwszej kolejności. Sołtys wysłuchuje uwag nawet jeśli nie ma wpływu na daną sytuację - mówi Paweł Miś, wójt gminy Liszki.