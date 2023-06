Wypadek na drodze krajowej nr 44 pod Krakowem. Zderzenie samochodu z motocyklem. Poszkodowana jedna osoba

Wypadek był na skrzyżowaniu DK 44 z drogą w kierunku Sosnowic. Ranny motocyklista trafił do szpitala. Wezwano do niego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe R4, ale w trakcie lotu śmigłowiec został odwołany. Poszkodowany kierowca motocykla został odtransportowany do szpitala przez naziemny zespół ratownictwa medycznego.