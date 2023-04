Wypadek na zakopiance w Jaworniku. Samochód wypadł z drogi Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne PPG

W poniedziałek (17 kwietnia) ok. godz. 15 na zakopiance w Jaworniku na jezdni w kierunku Krakowa doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że samochód na łuku drogi uderzył w bariery energochłonne, a następnie wypadł z drogi i wpadł do rowu. Na miejscu interweniowały służby. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala pasażerkę auta. Na miejscu nie było dużych utrudnień, bo samochód znalazł się poza drogą. Po godz. 16 na miejscu pracowały jeszcze służby.