Wypadek na zakopiance w Mogilanach. Jeden pas ruchu był zablokowany Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

W poniedziałek (3 kwietnia) popołudniu (przed godz. 15) na zakopiance w Mogilanach na jezdni w kierunku Zakopanego doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że zderzyły się dwa samochodu osobowy, w efekcie czego jedna osoba została poszkodowana. Lewy pas ruchu był zablokowany do godz. 16.10. Utworzył się zator o długości ok. 4 km.