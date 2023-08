Wypadek pod Krakowem. Samochód ciężarowy potrącił dziecko. Droga wojewódzka 774 całkowicie zablokowana Barbara Ciryt

Do poszkodowanego dziecka, potrąconego na drodze wojewódzkiej 774 w Cholerzynie przyleciał zespół lotniczego pogotowia Małopolska Alarmowo

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 774 w Cholerzynie w gminie Liszki. We wtorek, 8 sierpnia przed południem samochód ciężarowy potrącił dziecko. Do poszkodowanego chłopca natychmiast wezwano pomoc medyczną. Zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe R6 oraz naziemny zespół ratownictwa medycznego.