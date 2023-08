Wypadek pod Miechowem. Lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło około godziny 11.30. Z informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej PSP w Miechowie wynika, że podczas próby uruchomienia spalinowej kosiarki, doszło do zapalenia paliwa. Obsługujący urządzenie mężczyzna doznał poparzeń II stopnia rąk oraz twarzy. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny.

