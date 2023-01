Wypadek w Balicach. Zderzenie samochodu dostawczego z osobowym. Jedna osoba została ranna Barbara Ciryt

We wtorek 3 stycznia doszło do wypadku w Balicach na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Stanisława Kmity. Zderzyły się dwa samochody dostawczy i osobowy. Jedna z osób uczestniczących w wypadku została ranna. Trafiła do szpitala.