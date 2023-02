Wypadek w Pcimiu. Potrącona kobieta trafiła do szpitala Katarzyna Hołuj

Idąca poboczem drogi powiatowej w Pcimiu kobieta została potrącona przez samochód. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek (31 stycznia) po godz. 9. Policjanci apelują o ostrożną jazdę, przypominając, że warunki na drodze są bardzo zmienne.