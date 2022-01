Wypadek w Sance. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, dwie osoby poszkodowane i utrudnienia na drodze Barbara Ciryt

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Sance w gminie Krzeszowice. Wypadek miał miejsce we wtorek 25 stycznia ok. godz. 17.20. Dwie osoby ucierpiały, doznały potłuczeń, ale nic nim nie zagraża.