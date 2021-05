Z Krakowa do Bydgoszczy LOT-em w godzinę. Od 18 czerwca powiększa się siatka krajowych połączeń lotniczych z krakowskiego lotniska

Widać to w popularnych wyszukiwarkach i serwisach bookingowych. Władze Małopolski liczą, że przełoży się to wkrótce na szybkie odbicie naszej turystyki, która – jak właśnie potwierdził GUS – bardzo w pandemii ucierpiała; w 2020 roku nasz region odwiedziło ponad połowę mniej turystów niż w 2020, a w przypadku Krakowa ów spadek przekroczył 70 proc., w przytłaczającej mierze z powodu 90-procentowego ubytku przyjezdnych z zagranicy. Kluczową rolę w przywróceniu normalnego działania turystyki i powiązanych z nią branż odegrać ma właśnie Kraków Airport. Duże nadzieje, zwłaszcza w pierwszej fazie normalizacji, wiążemy z intensyfikacją turystyki krajowej.

- Cieszę się, iż do wakacyjnych połączeń z Krakowa oferowanych przez LOT dołączyła Bydgoszcz, często przez turystów nazywana polskim Amsterdamem. To świetny pomysł zarówno na weekend, jak i dłuższy urlop. Bydgoszcz to jedno z 10 polskich miast, którego nie zabrakło w rankingu magazynu podróżniczego Travelist - mówi Radosław Włoszek.

– wyjaśnia Michał Fijoł, członek zarządu PLL LOT. Dodaje, że nowa trasa z Krakowa do Bydgoszczy oferowana będzie od 18 czerwca, dwa razy w tygodniu, w piątki i niedziele. Bilety są już dostępne na stronie PLL LOT.

Warto wiedzieć, że Bydgoszcz w 2020 roku znalazła się w prestiżowym gronie 10 najmodniejszych miejsc do odwiedzenia w Europie. Konkurs European Best Destinations organizowany jest od 2009 roku w celu promocji turystyki i kultury w Europie. Natomiast w rankingu "TOP 10 na 2021 – to trzeba zobaczyć" Bydgoszcz uplasowała się zaraz za Paryżem i tuż przed Rzymem. Bydgoszcz to ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny, to m.in. opera, filharmonia, teatry, kina, muzea, galerie sztuki. Atrakcyjność turystyczną Bydgoszczy oprócz zabytków podkreśla oryginalne nabrzeże od strony rzek i kanałów, Wyspa Młyńska oraz bogactwo architektury z okresu belle epoque. Kujawsko-pomorska metropolia należy też do miast o największej liczbie parków w Polsce: w północnej części miasta znajduje się największy park miejski w naszym kraju – Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” – o powierzchni 830 ha. Miasto otoczone ze wszystkich stron lasami.