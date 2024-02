Zablokowana droga krajowa nr 94 Kraków - Olkusz. W Sąspowie zasłabł kierowca. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia BCA

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

Droga krajowa nr 94 w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia została zablokowana we wtorek, 13 lutego 2024 r. po południu. Jak się okazało u jednego z kierowców doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Portal Patrol998-Małopolska informował, że na miejsce zostali zadysponowani ratownicy z różnych służb w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. To sprawiło, że cala drogę trzeba było zamknąć, żeby wylądował śmigłowiec. Podczas akcji ratunkowej w rejonie zdarzenia występują duże utrudnienia w ruch drogowym.