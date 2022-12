Zagorzyce. Sala gimnastyczna nabiera kształtów. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka

Zaawansowanie inwestycji wynosi 43 procent. Roboty przygotowawcze, ziemne, żelbetowe, murowe, izolacje przeciwwilgociowe, zasyp fundamentów i roboty murowe zrealizowane są niemal w całości. Rozpoczął się montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz konstrukcji dachu. Postęp prac doskonale widać na zdjęciach w załączonej galerii.

Sala gimnastyczna przy SOSW w Zagorzycach powstaje dzięki środkom pozyskanym przez powiat miechowski z programu „Polski Ład” (4 mln zł) oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych (4,18 mln zł). Będzie to obiekt o wymiarach 17x28 m z częścią przeznaczoną do prowadzenia zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i rekreacyjnych (siłownia/fizjoterapia, sale do gry w ping ponga, gimnastyki korekcyjnej i terapii SI), zaplecza sanitarno-szatniowego oraz łącznika ze szkołą. Budynek będzie wyposażony w przyłącza, instalacje oraz urządzenia sportowe. Wykonanie obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 32kW.