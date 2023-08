Zainwestują w alejki spacerowe w Krzeszowicach. Będzie lifting Parku Bogackiego i Dzikich Plant

Odnowią parkowe alejki, obrzeża, ławki

Na remonty i modernizacje w parku i na plantach mieszkańcy czekali od lat. To wykorzystywane miejsca do spacerów, odpoczynku wśród zieleni. Tu nad rzeką Krzeszówkę pływają dzikie kaczki, tu ustawiane są domki dla jeży, hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków.

Modernizacja możliwa po zakupie

Mieszkańcy chętnie tędy spacerują, ale od lat narzekają, że teren jest zaniedbany. Jednak przez lata gmina nie mogła inwestować w te tereny, bo nie była ich właścicielem. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy w drugiej połowie 2018 roku - po długich negocjacjach, prawie rocznych rozmowach - samorząd gminny kupił od rodziny Potockich (spadkobierców hrabiego Adama Potockiego, dawnego właściciela Krzeszowic) tren nad Krzeszówką, czyli Dzikie Planty. Kosztowało to wówczas gminę 750 tys. zł.

To nie wszystko, bo krzeszowickie władze wydzierżawiły wówczas sąsiadujący z plantami Park Bogackiego. Dopiero to otworzyło drogę do inwestowania w te obszary.

Ten zakupiony, zielony teren to obszar o powierzchni nieco ponad 1,6 hektara. Jest przeznaczony na rekreację. Planty od dawna są mocno zniszczone, wymagają zagospodarowania na nowo. Przed ich zakupem trudno było to zrobić, bo nieruchomości należały do Potockich. Tuż po zakupie terenu burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk planował modernizacje tego obszaru. Mówił wówczas o tworzeniu wzdłuż rzeki Bulwarów Krzeszowickich.