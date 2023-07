Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta

Strażacy byli wzywani do interwencji na ulicach: Sienkiewicza, Dembowskiego, Goliana, Szpunara. Podtapiało także Spółdzielczy Dom Handlowy Kinga. Groźnie zrobiło się na ul. Szpunara, gdzie mieści się apteka Słoneczna. Obiekt znajduje się w przyziemiu budynku po ulewie w czwartek, 13 lipca pływa. Strażacy ruszyli z pomocą. Zabezpieczali teren.

- Opady były tak intensywne, że aptekę zaczęło zalewać. To dlatego, że to obniżony teren, woda spływa z góry. Przy dzisiejszych opadach i zatykających się studzienkach podtapia budynki. Woda zaczęła przedostawać się przez drzwi do apteki, ale także do przychodni. Udało nam się wypompować tę wodę, bo przez chwilę opady były mnie intensywne - informuje asp. Mirosław Fiust z Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych PSP Wieliczka.