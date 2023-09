Zboża zebrane, ale małopolscy rolnicy nie są szczęśliwi. Plony niższe, jakość zboża gorsza

Rolnicy świętują dożynki, plony zebrali, ale nie wszyscy są zadowoleni. Zbiory nie wyglądają najlepiej. Wprawdzie Małopolskę ominęły duże kataklizmy m.in. susze, które pustoszyły północ kraju, jednak deszcze latem dały się we znaki i spowodowały sporo chorób zbóż. Rozmowa z Henrykiem Dankowiakowskim, dyrektorem biura Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie o tegorocznych zbiorach zbóż, wielkości plonów i jakości.

Żniwa się kończą, jakie mamy plony?

Tak żniwa się kończą. Ale nie jesteśmy szczęśliwi ze względu na wielkość ponów i jakość zboża. Jeśli chodzi o plony to szacujemy, że są one niższe o jakieś 9 do 10 procent w porównaniu do ubiegłorocznych. To wszystko ze względu na długotrwałe deszcze, których ostatnio było sporo. Padały jeszcze w okresie żniw. W efekcie jakość zbóż jest gorsza od tej, jaka powinna być ze względu na piękną pogodę, sucho i łatwość zbierania plonów.

Zauważamy, że na niektórych plantacjach, gdzie deszcze były obfite zboże porastało (na zbożach nie zebranych odpowiednio szybko ziarenka zaczynają kiełkować - przyp red.). A do tego ze względu na wilgoć występowała znaczna ilość chorób grzybowych. Trzeba powiedzieć, że to był dość intensywny rozwój tych chorób. A ceny, po ile swoje produkty sprzedają rolnicy?

Bardzo nas niepokoi ta kwestia. Ceny są zdecydowanie niższe w stosunku do roku ubiegłego - prawie o 30 procent. Problemem są zawirowania cenowe środków produkcji. Przy dużych kosztach produkcji, które miały miejsce, wysokich cenach środków ochrony roślin jesteśmy zaniepokojeni kwestią opłacalności w wielu gospodarstwach. Chodzi o gospodarstwa, w których dominuje produkcja zbóż. To jest nasza wstępna ocena.

Które zboża najbardziej się udały, a które najmniej?

Mówimy o wszystkich zbożach. Na plantacjach, w których stosowano nowoczesną technologię, a do tego przy intensywnych odmianach zbóż była też pełna ochrona, to plony są zadowalające. Oczywiście jeżeli zostały one zebrane jeszcze przed tą masową falą deszczów. W tych przypadkach mamy głosy rolników zadowolonych. Natomiast tam, gdzie nie było pełnej ochrony przed chorobami grzybowymi, nie było odpowiedniego nawożenia - przede wszystkim w gospodarstwach mniejszych - te plony są gorsze i to dotyczy wszystkich rodzajów zbóż.

A kukurydza? Zaczynają się zbiory?

Teraz czekamy na zbiory kukurydzy. Na dziś plony wyglądają dobrze, bo te ostatnie deszcze nie zaszkodziły, a wręcz pomogły tym uprawom. Małopolskę ominęły susze, które dały się we znaki rolnikom z północy Polski. A jednak pogoda dokuczyła również rolnikom z naszego województwa.

Tak właśnie jest. Oczywiście, że tegoroczna pogoda dała się we znaki wszystkim. W skali całego kraju plony są mniejsze w stosunku do roku ubiegłego. Ostatnie deszcze w stosunku do tych upraw, które były zbierane później spowodowały problemy - możliwość porastania i intensyfikację chorób.

Czyli drożej zapłacimy za chleb?

W cenie chleba zboże jest tylko jednym z elementów kształtujących tę kwotę. O koszcie decyduje przede wszystkim cena nośników energetycznych - prądu, gazu oraz kwestie marż, jakie hurtownicy narzucają. Tymczasem spada spożycie chleba. Kiedyś chleb był pokarmem podstawowym, a teraz statystyki pokazują, że z roku na rok spożycie jest mniejsze. Uważam, że cena chleba już w tej chwili jest bardzo wysoka. Chleb półkilowy, który kupuję - kosztuje 10 zł podczas, gdy w ubiegłym roku kosztował 5 zł. Wygórowana cena chleba decyduje, czy ludzie tego chleba kupią więcej czy mniej.

