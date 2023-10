Rolnicze pokazy ze zbiorem kukurydzy i wystawą maszyn w gospodarstwie uniwersyteckim pod Krakowem

- Jako Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalnego uprawiamy kukurydzę na ponad 60 hektarach, z tego 30 ha mamy w Prusach i 34 ha w Bibicach i Garlicy Murowanej. W Prusach w tym roku zbieraliśmy ok. 17 ton z 1 ha. To zbiory na mokro, bo kukurydzę zbiera się przy wilgotności do 30 procent. Plony są wysokie, ale trzeba dodać, że mamy tu bardzo dobre ziemie - I i II klasy - mówi Jerzy Jaskiernia, kierownik Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego URK.