Zdrowie seniora. Odpowiednio dopasowana dieta pomoże przetrwać upalne dni i poczuć się lepiej

Często nawyki żywieniowe osób starszych pozostają takie same, jak kilkadziesiąt lat wcześniej. To w połączeniu z brakiem regularnej aktywności fizycznej skutkuje wzrostem masy ciała, co z kolei prowadzi do wielu schorzeń.

Zmiana... na lepsze

Wystarczy ograniczyć spożycie produktów wysokoprzetworzonych do minimum, unikać białego pieczywa, cukru, soli i pikantnych przypraw. Ochotę na słodkie zaspokajajmy spożywając owoce, jednak tutaj też warto zachować umiar. Dobrze jest do każdego posiłku jeść gotowane warzywa. Istotna jest również regularność i objętość posiłków.

Cenne witaminy

W diecie seniora obfite i kaloryczne posiłki nie są potrzebne.

Wraz z wiekiem i spowolnieniem metabolizmu maleje zapotrzebowanie na kalorie. Warto pamiętać, żeby w menu seniora uwzględniać tłuszcze pochodzące z ryb, ale i te roślinne wysokiej jakości, będące źródłem cennych kwasów omega-3 i omega-6. W codziennej diecie nie może również zabraknąć witamin A, E, C i D oraz tych z grupy B, a także kwasu foliowego.