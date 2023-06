Budowa nowego terminala cargo na krakowskim lotnisku. Kamień węgielny wmurowany

- To ważny moment dla rozwoju krakowskiego lotniska. Nowy terminal cargo pozwoli na zwiększenie możliwości przeładunkowych do 8000 tys. ton rocznie, zostanie on zbudowany w oddaleniu od terminala pasażerskiego co pozwoli na odseparowanie ruchu ciężkich pojazdów od samochodów osobowych. Dzięki tej decyzji na drogach dojazdowych będzie jeszcze bardziej bezpiecznie - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.