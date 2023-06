Co dalej z budynkiem byłego internatu w Sułkowicach? Jest projekt uchwały Rady Powiatu

Po rozmowach jesteśmy gotowi sprzedać nieruchomość gminie Sułkowice z bonifikatą tj. za 1,4 mln zł. Chcemy też pomoc gminie zgadzając się, aby zapłata odbyła się w trzech ratach, do 2025 roku. Żeby doszło to do skutku oprócz nas, uchwałę musi też podjąć Rada Miejska w Sułkowicach – powiedział nam w środę (14 czerwca) starosta myślenicki Józef Tomal.

Koszty utrzymania budynku wyniosły w ubiegłym roku nieco ponad 217 tys. zł, ale powiat dodaje, że nie poniósł z tego tytułu strat, bo dochody z czynszów wyniosły 245 tys. zł netto.

Władze gminy Sułkowice odpowiadając na nasze pytania przekazały, że kupując dawny internat chcą „zapewnić ciągłość funkcjonowania działających dla lokalnej społeczności na terenie obiektu instytucji”, czyli m.in. spółdzielni socjalnej, studia tańca i szkoły muzycznej, jak również wykorzystać budynek jako „centrum szeroko pojętej publicznej działalności samorządowej, wspierania rodziny, edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki, stowarzyszeń lokalnych itd.”

To co mieści się tam obecnie ma tam pozostać także po zmianie właściciela, a to także Środowiskowy Dam Samopomocy. Potwierdzili to zarówno starosta, jak i burmistrz Sułkowic Artur Grabczyk.