Czernichów. Żenująca sytuacja w Radzie Gminy. Sąd, wyrok skazujący i podziękowania z brawami na stojąco

Sąd po kilkuletniej procedurze skazał radnego, a inni radni za nic mają potwierdzone fakty i biją brawo po wyroku skazującym - ubolewa jeden ze społeczników gminy Czernichów.

Jak widać czernichowscy radni uznają, że z mienia gminy można korzystać swobodnie, wbrew prawu i bez umiaru wspierają takie działania. Wprawdzie przewodniczący Zbigniew Kędzierski przed aplauzem na stojąco zaznaczył, że wyroków sadowych nie będzie komentował, ale gestem z innymi radnymi pokazali ile wyrok znaczy.

Pomimo tego wszystkiego, tych formalnych spraw. Chciałem panu radnemu, już byłemu radnemu podziękować. Ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że włożył tu mnóstwo pracy serca i zaangażowania - mówił podczas ostatniej sesji Zbigniew Kędzierski, przewodniczący Rady Gminy Czernichów.

Podkreślał, że to podziękowania za trudną pracę, ciężką, wymagającą i to bez względu na kontekst i całą sytuację. Potem wstał i bił brawo, a za nim wszyscy radni obecni na sali. Jedynie wójt Czernichowa Danuta Filipowicz nie przyłączyła się do tego. Siedząc w milczeniu czekała aż radni zakończą swój "pokaz".