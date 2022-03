Czy amerykańska firma Sabre z centrum rozwojowym w Krakowie uziemi rosyjskie lotnictwo pasażerskie? Te sankcje mogą naprawdę zaboleć Rosjan Zbigniew Bartuś

W ramach sankcji wszyscy producenci, a więc Airbus, Boeing i Embraer, ogłosili, iż nie tylko nie dostarczą Rosji żadnych nowych samolotów, ale i wstrzymują dostawy – zużywających się przecież - części zamiennych. Równie ważne jest odcięcie przewoźników z kraju-agresora od kluczowych zachodnich technologii lotniczych i okołolotniczych, a te powstają m.in. w Krakowie. Zobacz galerię (6 zdjęć)

Kraków stał się jednym z głównych na świecie ośrodków wsparcia dla zaatakowanych przez Rosję Ukraińców – i to w kilku obszarach. Na co dzień najbardziej widać pomoc mieszkańców stolicy Małopolski dla rodzin, które uciekły przed wojną. Nieco mniej rzuca się w oczy – równie wielkie i ważne przecież – zaangażowanie krakowian w tworzenie zaplecza zaopatrzeniowego dla ukraińskich bojowników stawiających opór najeźdźcy. Najmniej słychać o aktywności polegającej na wcielaniu w życie nałożonych na Rosję zachodnich sankcji w taki sposób, by skłonić bandycki reżim do zakończenia konfliktu i opuszczenia Ukrainy. Tymczasem superważnymi narzędziami dysponuje tu amerykańska firma Sabre, mająca w Krakowie swe kluczowe centrum badawczo-rozwojowe, zatrudniające półtora tysiąca specjalistów. Pozbawiając Rosjan systemów wykorzystywanych w lotnictwie cywilnym, może dramatycznie skomplikować im loty pasażerskie nie tylko poza Rosję, ale i w kraju, a nawet – w parze z innymi sankcjami – uziemić flotę powietrzną Aerofłotu i innych przewoźników z kraju-agresora.