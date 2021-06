Dla samic komarów nasza krew jest wymarzonym pokarmem

Otóż samce wszystkich gatunków komarów nie są absolutnie zainteresowane naszą krwią. Nawet gdyby chciały. Nie posiadają kłujki, gdyż jadają pyłek. Przy okazji zapylą kwiaty. Pewnie mniej niż pszczoły, ale zawsze coś. W świecie, gdzie pszczoły znikają w oczach samce komarów stają się prawdziwymi dobroczyńcami.

Za to panie są bez wyjątku krwiopijnymi istotami. Krew to wymarzony pokarm: pożywny, lekko strawny, energetyczny. Bez obfitego posiłku nie ma mowy o potomstwie. I ci ludzie. Aż się proszą, by na nich zapolować. Tacy liczni. Cieplutcy. Mile pachnący. Pozbawieni sierści. Wieczorem usłużnie zapalą światła, które dla nocnego owada są niczym latarnia morska. Komar to czujnik ciepła, a nasze 36.6 stopnia idealnie prezentuje się na tle chłodnego otoczenia. I ten zapierający dech aromat ssaka: mieszanina kwasu mlekowego, dwutlenku węgla i pysznych składników potu. Jak tu się oprzeć i nie jeść?