Dobczyce. Po Tour de Konstytucja Kolegium Sądu Okręgowego chce wyjaśnień od sędziego, zaś w placówkach oświatowych odbyła się kontrola

Członkowie Kolegium powołują się w szczególności na to, że wziął udział w wydarzeniu (7 czerwca w Krakowie i 8 czerwca w Dobczycach) w godzinach urzędowania Sądu nie powiadamiając o tym fakcie prezesa Sądu Okręgowego. W Krakowie, jak można przeczytać w uchwale Kolegium, „przemawiał do uczestników happeningu „Tour de Konstytucja” oraz przypadkowych przechodniów w którym to m. in. kwestionował umocowanie i status konstytucyjnych organów państwowych oraz sędziów, dokonywał ocen i porównań politycznych, pomawiał sędziów o sprzeniewierzanie się prawu i składanemu przyrzeczeniu oraz przedstawiał apel wzywający do generalnego kwestionowania orzeczeń wydawanych przez sądy z udziałem legalnie powołanych sędziów”.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie powołując się na ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych zwróciło się 10 czerwca br. do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych z żądaniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie „prowadzenia przez sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Co zaś się tyczy Dobczyc, w uchwale czytamy, że „przeprowadzał agitację skierowaną między innymi do małoletnich mającą na celu promowanie własnych poglądów m.in. na temat polityki migracyjnej, a także prezentował stanowcze i skrajne oceny dotyczące sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

W obydwu przypadkach miał zdaniem członków Kolegium, naruszyć swoim zachowaniem "obowiązek zachowania neutralności politycznej i powściągliwości w wyrażaniu własnych poglądów oraz osłabiał zaufanie do jego bezstronności.”

Mimo podejmowanych prób, nie udało się nam skontaktować z sędzią Waldemarem Żurkiem.

Na dostępnym w sieci nagraniu dobczyckiego wydarzenia, słychać jak mówił do dzieci o poświęconym nieletnim czyli właśnie im artykule Konstytucji, który mówi o ich prawie do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Ponadto, zagadnięty przez jednego z uczniów, mówił o łamaniu prawa przez prezydenta RP, który – jak tłumaczył sędzia - „powinien być strażnikiem Konstytucji, a niestety tak się stało, że prezydent zaprzysiężył takich nielegalnych sędziów w Trybunale, zrobił to w nocy, po kryjomu(...)”.