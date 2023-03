Dopłaty do wymiany pieców. Chętnych nie brakuje, ale może braknąć pieniędzy w puli jeśli gmina nie dołoży Katarzyna Hołuj

Myślenicki Program Wymiany Pieców oferuje dopłaty dla mieszkańców Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

W poniedziałek (27 marca) w gminie Myślenice rozpoczął się nabór do trzeciej edycji Myślenickiego Programu Wymiany Pieców. Już po trzech godzinach złożonych zostało ok. 80 wniosków o dopłaty. Taka liczba wyczerpuje przewidzianą na ten cel w budżecie gminy pulę środków. Pomimo tego doradcy apelują do tych, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, aby nie rezygnowali z tego i złożyli je.